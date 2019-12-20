Пучдемон отримав тимчасову акредитацію в Європарламент

Колишній голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон та його колишній міністр Антоні Комін отримали тимчасову акредитацію у Європарламенті як обрані депутати.

Про це повідомляє El Pais.

"Через 24 години після рішення суду ЄС у справі Оріола Жункераса колишній голова женералітету Карлес Пучдемон та колишній міністр Антоні Комін розпочали процедуру попередньої акредитації як обрані депутати Європарламенту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, процес акредитації Пучдемона та Коміна як депутатів може завершитися вже після Різдва.

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Президент Європарламенту Давід Сассолі скасував заборону на доступ до будівель Європарламенту, що діяла щодо двох колишніх лідерів Каталонії через ордер на арешт, виданий Верховним судом Іспанії.

Як повідомлялося, 14 жовтня Верховний суд Іспанії видав новий європейський ордер на арешт Пучдемона за звинуваченням у розкраданні державних коштів. Пучдемон емігрував до Бельгії після невдалої спроби організації референдуму за незалежність Каталонії у 2017 році.

Раніше суд відкликав ордер на затримання Пучдемона після того, як Німеччина у 2018 році відмовилася видати колишнього очільника уряду Каталонії за підозрою у підготовці заколоту. З того часу Пучдемону загрожував тільки арешт в Іспанії, оскільки юридичну силу мав лише національний ордер на арешт.

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29 квітня виборча комісія Іспанії відмовила Пучдемону та Коміну в праві балотуватися до Європарламенту. Однак у травні Верховний суд Іспанії скасував заборону, визнавши участь у виборах "фундаментальним правом, закріпленим у Конституції". Таким чином Пучдемон отримав депутатський мандат у Європарламенті.