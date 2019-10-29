Суд Бельгії відклав рішення про екстрадицію Пучдемона

Суд Бельгії відклав до 16 грудня рішення про екстрадицію колишнього голови уряду іспанської провінції Каталонія Карлеса Пучдемона, який втік до Бельгії після невдалої спроби проголошення незалежності регіону в 2017 році.

Про це повідомляє Catalan News у Twitter.

“Бельгійський суд відклав рішення про екстрадицію Пучдемона до 16 грудня”, - йдеться у публікації.

Як повідомлялося, 14 жовтня Верховний суд Іспанії видав новий європейський ордер на арешт Пучдемона за звинуваченням у розкраданні державних коштів.

Раніше суд відкликав ордер на затримання Пучдемона після того, як Німеччина у 2018 році відмовилася видати колишнього очільника уряду Каталонії за підозрою у підготовці заколоту. З того часу Пучдемону загрожував тільки арешт в Іспанії, оскільки юридичну силу мав лише національний ордер на арешт. Пучдемон емігрував до Бельгії після невдалої спроби організації референдуму за незалежність Каталонії у 2017 році.

29 квітня виборча комісія Іспанії відмовила Пучдемону та Коміно в праві балотуватися до Європарламенту. Однак у травні Верховний суд Іспанії скасував заборону, визнавши участь у виборах "фундаментальним правом, закріпленим у Конституції". Таким чином Пучдемон отримав депутатський мандат в Європарламенті.