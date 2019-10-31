Канада двічі не пустила Пучдемона в країну

Колишньому главі уряду Каталонії Карлосу Пучдемону, проти якого в Іспанії порушена карна справа, відмовили у дозволі на в’їзд до Канади.

Про це в інтерв'ю The Canadian Press розповів його канадський адвокат Стефан Хендфілд.

“У міграційній службі дійшли висновку, нібито є обґрунтовані мотиви вважати, що, зважаючи на висунуті в Іспанії обвинувачення проти Пучдемона після референдуму 2017 року, його не слід допускати на територію Канади”, - сказав Хендфілд.

Адвокат додав, що оскаржить це рішення в суді.

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Карлос Пучдемон уже не вперше намагається потрапити до Канади на запрошення квебецької націоналістичної сепаратистської групи. Канада раніше вже відмовляла йому у дозволі на в’їзд.

Зауважимо також, що громадянам країн ЄС не потрібна віза для приїзду до Канади, однак вони мусять отримувати електронний дозвіл, дійсний п’ять років. В отриманні цього дозволу й відмовили Пучдемону.