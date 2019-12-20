Уряд Британії не підтримає референдум про незалежність Шотландії

Влада Великої Британії виступає проти проведення референдуму про незалежність Шотландії, називаючи його небажаним.

Про це повідомляє сайт уряду країни.

"Народу Шотландії набридли постійні політичні суперечки та марні дебати. Ось чому ми не будемо підтримувати плани першого міністра (Ніколи Стерджен - ред.) щодо проведення ще одного небажаного референдуму про відокремлення", - йдеться у пресрелізі.

Міністр у справах Шотландії Алістер Джек повідомив, що голова уряду Великої Британії планує після виходу країни з ЄС 31 січня - на виконання доручення королеви - зміцнити відносини між усіма регіонами Сполученого Королівства.

Як повідомляв Укрінформ, перший міністр Шотландії та лідер Шотландської національної партії Нікола Стерджен написала листа прем’єр-міністру Борису Джонсону з проханням провести референдум про незалежність.

У листопаді Джонсон заявив, що не дозволить провести черговий референдум про незалежність Шотландії.

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