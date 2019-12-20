ЄС закликав до боротьби зі зникненням біологічних видів

Засідання Ради міністрів ЄС з охорони довкілля, яке відбулося у четвер у Брюсселі, ухвалило директиви, що мають покласти край зникненню біологічних видів після 2020 року.

Про це інформує сайт Європейської Ради.

«Країни-члени Євросоюзу одностайно підкреслили необхідність термінових глобальних дій на всіх рівнях, аби зупинити втрати біологічного розмаїття. Рада ЄС висловила серйозне занепокоєння тривожним станом природного середовища, де близько мільйона біологічних видів перебувають під ризиком зникнення, внаслідок недостатніх зусиль у боротьбі з кліматичними змінами», - йдеться у документі.

Також наголошується на важливості розробки кожною країною Євросоюзу власної стратегії збереження біологічного розмаїття.

Водночас Рада ЄС доручила Єврокомісії без зволікань розробити відповідну широку стратегію до 2030 року, яка має стати центральним елементом «Зеленої угоди» ЄС.

Окрім того, зусилля задля збереження біорозмаїття мають бути інтегровані у процес розробки та імплементації Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021-2027 роки. Рада ЄС також закликала враховувати ці питання в рамках спільної політики євроспільноти у сфері риболовства та розвитку економіки замкненого циклу.

Як повідомлялося, Єврокомісія ухвалила "Зелену угоду" - пакет заходів, спрямованих на модернізацію економіки та соціальної сфери відповідно до мети перетворення Європи на "кліматично дружній" континент до 2050 року.