Валенса пригрозив владі Польщі мільйонним маршем проти судової реформи

Колишній президент Польщі Лех Валенса готовий організувати й очолити масові протести проти судової реформи, яку проводить чинна влада країни.

Про це Валенса написав у Twitter.

«У жодному разі не можна дозволити знищити незалежне судочинство. Досить поступок. Якщо PIS ініціює процес ліквідації судочинства, я закличу провести понадмільйонний марш на Варшаву, аби навести лад», - зазначив експрезидент Польщі.

Za wszelką cenę nie można pozwolić na zniszczenie niezależnego sądownictwa. Dość ustępstw. Jeśli PIS uruchomi proces likwidacji sądownictwa ,wzywam do ponad milionowego marszu na Warszawę i zrobienia porządku ,będę na czele.

Lech Wałęsa — Lech Wałęsa (@PresidentWalesa) 14 грудня 2019 р.

Політик додав, що він сам готовий очолити цей марш.

Як повідомляв Укрінформ, у ПАРЄ закликали Польщу переглянути судову реформу. Про це йдеться в оприлюдненому 13 грудня проєкті резолюції, яка грунтується на доповіді, затвердженій моніторинговим комітетом ПАРЄ.

У документі зазначається, що судова система Польщі є «уразливою до політичного втручання і спроб узяти її під політичний контроль виконавчою владою, що суперечить принципам демократичного врядування на основі верховенства права».

Моніторинговий комітет закликав польську владу переглянути весь пакет реформ судочинства та внести зміни до відповідного законодавства згідно з рекомендаціями Ради Європи.

Фото: twitter.com/PresidentWalesa