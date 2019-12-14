У ПАРЄ розкритикували судову реформу Польщі

У Парламентській асамблеї Ради Європи закликали Польщу переглянути реформу судочинства та юстиції.

Про це йдеться в оприлюдненому 13 грудня проєкті резолюції, яка грунтується на доповіді, затвердженій моніторинговим комітетом ПАРЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Реформи судової системи і юстиції у Польщі продовжують підривати і значно руйнувати судочинство та верховенство права, тож мають бути переглянуті відповідно до рекомендацій Ради Європи», - заявили у моніторинговому комітеті ПАРЄ.

У проєкті документу констатується, що судова система Польщі є «уразливою до політичного втручання і спроб узяти її під політичний контроль виконавчої влади, що суперечить принципам демократичного врядування за принципом верховенства права».

Моніторинговий комітет закликав польську владу переглянути весь пакет реформ судочинства та внести змінити до відповідного законодавства згідно з рекомендаціями Ради Європи.

Як повідомлялося, у жовтні Єврокомісія подала позов до Суду ЄС проти Польщі у зв’язку із впровадженням нового дисциплінарного режиму для суддів. Зокрема, ухвалене у країні законодавство дозволяє проводити дисциплінарні розслідування проти суддів першої інстанції на основі ухвалених судових рішень.

Такий режим не містить гарантії проведення проваджень проти суддів у визначений термін, що дозволяє міністру юстиції накладати на них дисциплінарні стягнення через призначений цим-таки міністром дисциплінарний персонал. Єврокомісія вважає, що це порушує право суддів першої інстанції на захист, підриває їхню незалежність та не убезпечує від політичних впливів.