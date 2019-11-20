Валенса заявив у США, що немає Європи без України

Україна має стати повноправним членом європейської цивілізації, включаючи членство у західних структурах.

На цьому наголосив експрезидент Польщі і нобелівський лауреат Лєх Валенса під час зустрічі з віцепрезидентом США Майком Пенсом у Білому домі, повідомляє tvp.info.

На думку Валенси, питання не в тому, чи потрібно розширяти структури, а в тому, як це робити. У цій концепції "немає Європи без України”, наголосив легендарний лідер польської "Солідарності".

За його словами, нині у світі свої правила диктують популісти і демагоги, натомість політики уникають конфронтації з ними.

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На його переконання, США мусять поновити своє глобальне лідерство, і це має відображатися у політиці взаємодії з народом, а не у політиці долара і військових дій.

It was a privilege to meet with former President Lech Wałęsa of Poland, a devoted champion for freedom and democracy. America will always admire his courage in turning Poland toward Democracy and helping to bring down the iron curtain. pic.twitter.com/k9cki5oduy — Vice President Mike Pence (@VP) 19 листопада 2019 р.

Про розмову з Валенсою згадав у Twitter і Пенс. Він назвав Валенсу “чемпіоном у відстоюванні свободи і демократії” та наголосив, що США завжди будуть захоплюватися його мужністю у поверненні Польщі на шлях демократії і ролі у падінні “залізної завіси”.

Валенса у Вашингтоні бере участь у заходах до 30-річчя початку демократичних змін в Польщі.

Фото: TT/VP