Єврокомісія, Європарламент та Європейська Рада продовжать погоджувати бюджет

Глави держав та урядів ЄС, які зустрілися у четвер у Брюсселі, доручили Європейській раді та Єврокомісії продовжити опрацювання багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021-27 роки.

Про це у ході спільної прес-конференції, яка відбулася в ночі з четверга на п’ятницю, журналістам розповіли Президент Європейської Ради Шарль Мішель та Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми маємо обговорити багато важких та чутливих тем стосовно наступного Європейського бюджету. Наприклад, рівень наших амбіцій і баланс між «класичними» напрямками політики, та новими її напрямками, такими як кліматичні зміни, які є дуже важливим питанням у цьому контексті. Свою роль у цьому процесі має відіграти та Європейський Парламент, який має бути здатним прийняти відповідне рішення", - сказав Президент Європейської Ради.

При цьому він зауважив, що чутливість наступної багаторічної фінансової перспективи ЄС пов'язана також із виходом Великобританії, який потягне за собою перерозподіл фінансового навантаження між країнами ЄС. За словами Шарля Мішеля, деякі з країн-членів будуть робити більший внесок у спільний бюджет, деякі – отримувати менші суми допомоги з цього спільного бюджету, і обговорення таких питань ніколи не буває простим.

У свою чергу, Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності швидко знайти компромісне рішення щодо європейського бюджету.

"Бюджет має відображувати наші політичні пріоритети, а також стратегічний порядок денний Європейської Ради. Ми все ще маємо виконати певну роботу, щоб досягти цієї мети. Що нам потрібно зараз – це досягти швидкої згоди між країнами-членами, тому що час тисне. Ми вдячні за динаміку та ініціативу, яку ви (Європейська Рада, - ред.) взяли на себе. Сподіваюся працювати з вами над цим далі. Переконана, що завдяки такій тісній співпраці ми вже невдовзі отримаємо добрий результат", - сказала Урсула фон дер Ляєн.