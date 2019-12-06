Україна залишиться головним пріоритетом Європарламенту — Макалістер

Голова Комітету із закордонних справ Європарламенту Девід Макалістер запевнив, що Україна залишиться головним пріоритетом Європейського парламенту.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна залишиться головним пріоритетом для Європейського парламенту і Європейської комісії, принаймні, на цей термін його існування", - сказав Макалістер.

Він додав, що "немає ніякої іншої країни за межами Європейського Союзу, з якою ми мали б таку тісну співпрацю".

За його словами, стабільна Україна в інтересах Євросоюзу.

"Що стосується поточних переговорів, пов’язаних із Угодою про асоціацію, то надзвичайно важливе удосконалення координації діяльності в напрямку її виконання і запровадження, і підйом її на нові вищі рівні. Тому що політика Брюсселю сформульована досить просто - наблизити Україну якомога ближче до Європейського Союзу", - сказав Макалістер.

Він додав, що у Європарламенті готові допомагати уряду та парламенту України в цій роботі.

Фото: europeanwesternbalkans.com