Оновлення угоди про асоціацію з ЄС має відбутися у 2021 році — Гончарук

Кабінет міністрів зробить усе необхідне, аби наступний рік став для України максимально успішним з точки зору європейської інтеграції.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук журналістам, інформуючи про зустріч у Києві з головою Комітету із закордонних справ Європарламенту Девідом Макалістером, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не маємо жодного сумніву, що європейський вектор України є правильним вибором, і Україна буде продовжувати рухатися в цьому напрямі", - зазначив Гончарук.

Він зауважив, що візит делегації Європарламенту "демонструє, що у Європейському парламенті буде сильна підтримка проєвропейського вектору і в наступному політичному сезоні".

"Наш уряд зробить усе від нас залежне для того, щоб наступний рік був максимально амбітний, максимально успішний для України з точки зору європейської інтеграції", - наголосив Прем’єр-міністр.

За його словами, одне із завдань, що стоїть перед українським урядом - оновлення Угоди про асоціацію, що має відбутися у 2021 році.

"Ми зараз уважно вивчаємо всі пункти цієї угоди для того, щоб разом із нашими колегами зробити її максимально ефективною, максимально зручною та успішною для обох сторін... Для нас, для України, безумовно, євроінтеграція є доконаним вибором, і він підтверджує свою ефективність", - наголосив Гончарук.

Прем'єр відзначив збільшення торговельного обігу між Україною та Євросоюзом.

"Але, звичайно, не лише торгівлею, але й у сфері безпеки нам теж треба вибудувати співпрацю. З цієї точки зору нам дуже важливо, щоб Російська Федерація, яка досі за допомогою "Північного потоку-2" намагається створити важіль впливу на Україну та на європейські країни, не досягла своєї цілі", - наголосив голова уряду.