Наявність окупованих територій не перешкоджає зближенню з ЄС – Єврокомісар

Проблеми, які Україна, Грузія і Молдова мають у відносинах з Росією, включаючи наявність тимчасово окупованих територій, не є перешкодою для подальшого зближення цих країн з Євросоюзом.

Про це у середу в Брюсселі під час слухань у Комітеті Європарламенту із закордонних справ, відповідаючи на запитання депутатів, заявив Єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Вергелі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно вашого питання про Грузію, Молдову й Україну, чи стануть їх проблеми у відносинах з Росією та наявність окупованих територій перешкодою для наближення до ЄС. Я так не думаю. Ми це вже довели, і будемо продовжувати це доводити своїми справами. Перший елемент – це, безумовно, поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі. Очевидно, що шляхом адоптації близько 70 відсотків європейського законодавства ці країни можуть привести себе, у всіх аспектах життя, так близько до Європейського Союзу, як вони цього хочуть", - зауважив Єврокомісар.

Він наголосив на тому, що Євросоюз буде продовжувати допомагати «тріо» асоційованих з ЄС країн у здійсненні реформ та у реалізації потенціалу Угод про асоціацію та вільну торгівлю, які все ще містять величезні невикористані можливості для зближення з європейською спільнотою.

"Якщо поглянути на Україну, дуже цікаво виглядає можливість їх інфраструктурного поєднання з ЄС — у цифровій сфері, в енергетиці або у транспорті. Я не бачу жодних перешкод для цього внаслідок наявності окупованих територій, які б стримували їх від контактів з нами. Навпаки, ми будемо співпрацювати з ними ще більш тісно, враховуючи, що вони перебувають під тиском з боку Росії", - підкреслив Вергелі.