Європарламент назвав "провальними" бюджетні пропозиції Фінського головування ЄС

У Європарламенті вважають, що пропозиції Фінського головування ЄС до Багаторічної фінансової перспективи ЄС (БФП) на 2021-2027 роки не дозволять Єврокомісії виконати взяті зобов’язання.

Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

«Фінське головування Європейської Ради представило «перемовний пакет» щодо Багаторічної фінансової перспективи на 2021-2027 роки. Через 19 місяців після надходження пропозицій від Єврокомісії та одного року після ухвалення позиції Європарламенту цей «перемовний пакет», вперше, просуває орієнтовні показники для подальшого обговорення на рівні Ради ЄС, зокрема, пропонує для наступної БФП загальний рівень (бюджету) в обсязі 1,087 мільярда євро (1.07% від ВНП ЄС). При цьому пропозиція Єврокомісії у 1,11% від ВНП ЄС на 20121-2027 роки вже містила зменшення у порівнянні з сумою у 1,16% від ВНП, яка виділялася для БФП ЄС у 2014-2020 роках», - йдеться у повідомленні.

На думку депутатів, таке урізання бюджетних витрат призведе до суттєвого скорочення бюджетної підтримки політики щодо рівного розвитку регіонів та сільськогосподарської політики. Рік тому Європарламент уже відхилив такі бюджетні скорочення та закликав до підтримки ключових програм щодо розвитку молоді, у дослідженнях та інноваціях, в охороні довкілля та у боротьбі з кліматичними змінами, у розвитку інфраструктури, у підтримці малого та середнього бізнесу, у розвитку цифрових технологій та у забезпеченні соціальних прав.

«Пропозиції Фінського головування є набагато нижчими за очікування Європарламенту, коли йдеться про зобов’язання ЄС у таких сферах, як інвестиції, молодь, клімат і безпека. Це лише перший крок у дуже складних переговорах у Раді ЄС та у Європарламенті, який має дати згоду та є повноправним учасником законодавчого процесу у секторальних аспектах та у верховенстві права. Попереду багато роботи», - зазначив з цього приводу голова бюджетного Комітету Європарламенту бельгійський депутат Йохан Ват Овертвельдт.

На думку ще одного члена бюджетного Комітету ЄП португальця Хосе Мануеля Фернандеса, невідповідність «переговорного пакету» настільки очевидна, що не відображає навіть пріоритети самої Європейської Ради.

«Пропозиції, представлені Головуванням Європейської Ради, могли б приректи Європейський Союз на провал», - зауважив Фернандес.

Повідомлення про критичні розходження Фінського головування ЄС з позицією Єврокомісії та Європарламенту щодо формування БФП на 2021-27 роки з’явилося напередодні оприлюднення так званого «Зеленого законодавства ЄС», зобов’язання щодо розробки якого взяла на себе Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Реалізація цього законодавства потребує значного збільшення витрат на охорону довкілля, а також на дослідження та інновації у сфері «зелених» технологій.