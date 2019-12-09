Євросоюз створить власну версію "Акта Магнітського" - Боррель

Рада міністрів ЄС із закордонних справ, засідання якої відбулося у понеділок в Брюсселі, ухвалила рішення розпочати роботу над підготовкою глобального документа, який передбачатиме введення санкції проти третіх країн за серйозні порушення прав людини.

Документ має стати еквівалентом американського "Акта Магнітського", заявив на пресконференції за підсумками засідання Ради заявив Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Завтра ми відзначатимемо Міжнародний день прав людини. За запитом кількох країн-членів ми погодилися розпочати підготовчу роботу щодо глобального режиму санкцій для реагування на серйозні порушення прав людини, які будуть для Європейського Союзу еквівалентні так званому Акту Магнітського, ухваленому у США. Мене питали про це під час моєї презентації в Європарламенті минулого тижня, і сьогодні ми вирішили, за потужного консенсусу навколо цього питання, розпочати таку підготовчу роботу", - сказав Високий представник ЄС.

Він зауважив, що Європейська служба зовнішніх дій розробить необхідну для цього кроку документацію з метою ухвалення європейського еквівалента "Акта Магнітського".

"Це буде змістовний крок, що підтверджує глобальну роль Європейського Союзу у захисті прав людини по усьому світу", - додав Боррель.

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Як повідомляв Укрінформ, Акт Магнітського, ухвалений США і підтриманий Канадою та деякими європейськими країнами, дозволив західним урядам заморожувати кошти російських високопосадовців, яких звинувачують у причетності до корупційних схем відмивання грошей або грубих порушень прав людини.

Згодом Акту Магнітського було надано статус глобального закону, тож передбачені ним санкції можуть застосовуватися до всіх країн, громадяни яких порушують, на думку США, права людини.

Адвокат Сергій Магнітський помер у СІЗО Москви після року утримання за ґратами в умовах, які правозахисники схарактеризували як "тортури". Як вважають колеги юриста в фонді Hermitage, кримінальну справу було заведено на нього як помсту за розкриття великої корупційної афери.