Австралія також може ухвалити аналог Акта Магнітського

Австралійський парламент розглядає можливість ухвалення закону про застосування санкцій щодо представників інших держав, винних у порушеннях прав людини.

Можливість прийняття закону, аналогічного ухваленому у США Глобальному акту Магнітського, вивчить парламентський комітет з міжнародних відносин, оборони та торгівлі, повідомляє The National Tribune.

"Зусилля Австралії у боротьбі з порушеннями прав людини масштабні, а можливість запровадити санкції проти осіб, які володіють активами в Австралії та здійснюють грубі порушення прав людини за кордоном, є цінним інструментом боротьби з такими зловживаннями", - заявив голова підкомітету з прав людини Кевін Ендрюс.

За його словами, розгляд буде зосереджено на чинних законах Австралії про санкції щодо порушень прав людини у всьому світі та на тому, як ці закони в даний час застосовуються.

Зазначається, що подання матеріалів для розгляду має бути завершене до 31 січня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Акт Магнітського, ухвалений США і підтриманий Канадою та деякими європейськими країнами, дозволив західним урядам заморожувати кошти російських високопосадовців, яких звинувачують у причетності до корупційних схем відмивання грошей або грубих порушень прав людини.

Згодом Акту Магнітського було надано статус глобального закону, тож передбачені ним санкції можуть застосовуватися до всіх країн, громадяни яких порушують, на думку США, права людини.