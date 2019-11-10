У Канаді взяли під варту розвідника, пов'язаного зі справою Магнітського

Гендиректора Національного координаційного центру розвідувальної служби Королівської канадської кінної поліції Кемерона Ортіса, який готувався продати секретну інформацію, повторно взяли під варту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Верховний суд провінції Онтаріо скасував попереднє рішення, ухвалене менш як три тижні тому, яким Ортісу дозволялося перебувати під домашнім арештом. Він мусив щотижня відвідувати місцеве відділення поліції та дотримуватися заборони на використання будь-яких пристроїв із доступом до інтернету.

Причини, які спонукали суддю змінити запобіжний захід, не розголошуються.

Кемерон Ортіс був заарештований 12 вересня в Оттаві: його підозрюють в розкраданні секретних документів та підготовці до передачі їх за кордон.

Ортіс опікувався кількома розслідуваннями, у тому числі пов'язаними з відмиванням грошей за схемою, розкритою аудитором інвестфонду Hermitage Capital Сергієм Магнітським.

Як відомо, Сергій Магнітський, який викрив низку чиновників РФ в розкраданні понад 230 млн доларів, був заарештований у 2008 році за обвинуваченням в ухиленні від сплати податків. У листопаді 2009 року він помер у лікарні слідчого ізолятора "Матросская тишина" в Москві.

Засновник і гендиректор фонду Hermitage Capital Вільям Браудер та глава британської компанії Firestone Duncan Джемісон Файерстоун заявляли, що Магнітського заарештували після того, як він розкрив корупційні схеми, до яких причетні деякі чиновники і співробітники МВС Росії.

США, Велика Британія, Канада та інші країни прийняли так званий Акт Магнітського, який передбачає, зокрема, введення санкцій проти осіб, причетних до порушень прав людини та корупції в РФ.