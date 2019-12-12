ООН непокоять погрози Північної Кореї піти "іншим шляхом"

Північна Корея знову запускає балістичні ракети, не відновивши переговори зі США й зупинивши участь у низці міжнародних проєктів, що викликає занепокоєння в ООН.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 11 грудня заявив помічник Генерального секретаря ООН з питань Близького Сходу, Азії та Тихоокеанського регіону Мохамед Хіарі під час засідання Ради безпеки ООН.

За його словами, 28 листопада КНДР тринадцятий раз з початку року запустила балістичні ракети, а 7 грудня оголосила про проведення на своєму космодромі випробувань, які "вже скоро матимуть значний вплив на зміну стратегічного становища КНДР". За даними експертів, може йтися про ядерну зброю, вважає представник ООН.

Переговорний процес між Північною Кореєю і США, сказав він, останнім часом зупинився. КНДР відмовляється обговорювати питання денуклеаризації, поки США не припинять "політику ворожнечі". КНДР пообіцяла піти "іншим шляхом", якщо США до кінця року не вироблять принципові пропозиції, які влаштують Пхеньян.

Ідеться, очевидно, про нові випробування балістичних ракет, уточнив Хіарі.

Помічник Генсека також розповів про складну гуманітарну ситуацію в Північній Кореї. За його словами, близько 10 мільйонів осіб (40% населення) потребують допомоги. Причому із потрібних у 2019 році на ці цілі $120 мільйонів доларів КНДР отримала лише 33.

"Ми готові проявити гнучкість, — у свою чергу, заявила постпред США при ООН Келлі Крафт, — але ми не можемо самотужки розв’язати цю проблему. КНДР має виконати свою частину завдання й не вдаватися до провокацій".

На думку Келлі, "інший шлях" для Пхеньяна може означати запуск космічного апарату з використанням технології балістичних ракет далекого радіусу дії.

"Можливо, ідеться про запуск міжконтинентальних балістичних ракет, що призначені для завдання ядерного удару по континентальній частині США", - сказала вона.

Такі погрози вкрай контрпродуктивні й не сприяють реалізації цілей, які поставили перед собою президент Трамп і лідер КНДР Кім, переконана постпред США.