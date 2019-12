Штати готові піти на поступки щодо денуклеаризації Північної Кореї — ЗМІ

Про це повідомив акредитований в Білому домі журналіст Голосу Америки Стів Герман з посиланням на інформацію, яку йому підтвердили в представництві США в ООН.

Продемонструвати більш м'яку позицію щодо ядерних і ракетних програм КНДР представники США планують вже на засіданні Ради безпеки ООН, яке присвятять КНДР.

US "prepared to be flexible" in negotiations aimed at getting the #DPRK to give up its nuclear and missile programs, @USAmbUN tells reporters ahead of #UNSC meeting on North Korea.