Штати готові піти на поступки щодо денуклеаризації Північної Кореї — ЗМІ

Штати готові піти на поступки щодо денуклеаризації Північної Кореї — ЗМІ

Укрінформ
США готові проявити гнучкість у переговорах щодо денуклеаризації Корейського півострова.

Про це повідомив акредитований в Білому домі журналіст Голосу Америки Стів Герман з посиланням на інформацію, яку йому підтвердили в представництві США в ООН.

Продемонструвати більш м'яку позицію щодо ядерних і ракетних програм КНДР представники США планують вже на засіданні Ради безпеки ООН, яке присвятять КНДР.

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Раніше агентство dpa заявляло, що під тиском Пхеньяну Вашингтон заблокував заплановане на вівторок, 10 грудня, засідання Ради Безпеки ООН щодо катастрофічної ситуації з правами людини у Північній Кореї.

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При цьому лідер КНДР Кім Чен Ин натякнув на підготовку до війни. Під час навчань він нагадав про важливість готовності Північної Кореї до бойових дій.

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