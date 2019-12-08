КНДР заявила про успішне "дуже значне випробування" на ракетному полігоні

У зв'язку з випробуванням на ракетному полігоні Сохе, у Північній Кореї заговорили про "чергову зміну стратегічного статусу" країни.

Про це інформує державне агентство Північної Кореї ЦТАК.

"У другій половині 7 грудня 2019 року на Сохеському супутниковому полігоні проведено дуже значне випробування", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що випробування, яке "має велике значення", пройшло успішно. Академія національної оборони КНДР доповіла про його результати до ЦК Трудової партії Кореї.

"Результат нинішнього значного випробування скоро буде справлятиме ключовий вплив на чергову зміну стратегічного статусу КНДР", - підкреслюють у держагентстві Північної Кореї.

Читайте також: Супутникові знімки показали активність на ракетному полігоні КНДР

Як повідомлялося, постійний представник КНДР при ООН заявив, що Північна Корея зняла проблему ядерного роззброєння з порядку денного переговорів зі США.

Фото: Getty Images