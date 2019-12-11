США, Фінляндія й Швеція обговорили загрози з боку Росії й Китаю

Міністри оборони США, Фінляндії та Швеції провели переговори в Пентагоні щодо співпраці в оборонній сфері, а також викликів з боку Росії й Китаю в північних регіонах Європи й Атлантики.

Про це повідомили в вівторок у Пентагоні за результатами зустрічі глав оборонних відомств, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Лідери обговорили спільні виклики у сфері безпеки, в тому числі з боку Росії й Китаю, а також ситуацію безпеки в Північній Атлантиці, Балтійському морі й Арктиці", - зауважили в американському Міноборони.

Сторони також охопили широке коло питань щодо взаємодії в межах НАТО та на тристоронній основі, а також важливість боєготовності, трансатлантичну взаємодію та шляхи подальшого співробітництва.

Американська сторона висловила вдячність за проведені Швецією і Фінляндією регіональних навчань, спрямованих на підвищення сумісності та боєготовності.

Читайте також: Майже половина військовослужбовців США симпатизують Росії

Нагадаємо: Сполучені Штати неодноразово висловлювали занепокоєння у зв'язку зі спробами Росії й Китаю посилити свій вплив на регіон Арктики й Північної частини Атлантики.