Майже половина військовослужбовців США симпатизують Росії

Проведене у жовтні опитування громадської думки показало, що 46% американських військових і членів їхніх родин вважають Росію союзником США.

Про це повідомляє Голос Америки.

«Російські спроби послабити Захід з допомогою нескінченної інформаційної кампанії, можливо, почали приносити плоди. Під ударом опинилися американські військовослужбовці. Хоча більшість американців, як і раніше, вважають Москву одним з головних супротивників США, результати нового соцопитування дають підстави припустити, що ця точка зору почала змінюватися, особливо серед американських військовослужбовців та членів їхніх родин», - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що за підсумками другого щорічного Рейганівского дослідження національної оборони, 46% військовослужбовців та членів їхніх сімей сказали, що розглядають Росію як союзника.

При цьому загалом серед жителів США такої точки зору дотримуються тільки 28%. Однак і це на 9% більше, ніж торік.

Автори опитування припускають, що позитивні погляди на РФ можуть бути «зумовлені республіканцями, які зреагували на позитивні відгуки президента Трампа про Росію».

Рейганівське дослідження національної оборони проведено на замовлення Фонду та Інституту імені президента Рональда Рейгана 24-30 жовтня. Загалом було опитано понад тисячу жителів США.