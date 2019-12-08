США готують новий транш військової допомоги Україні — Пентагон

Міністерство оборони США готується надати наступний транш військової допомоги Україні.

Про це на зустрічі із військовими посадовцями заявив глава відомства Марк Еспер, повідомляє Голос Америки.

“Скоро ми будемо мати ще один транш, мені здається, це близько 250 мільйонів доларів. Міністерство оборони США підтримало це минулого разу, тож я думаю, наступного разу підтримає теж. Але ми завжди маємо проводити перевірку. Ми завжди слідкуємо за тим, як ці кошти використовують, і чи Україна вирішує питання корупції”, — сказав міністр.

На запитання про те, чи впливає на це процес імпічменту президентові США Дональду Трампу, Еспер відповів заперечно.

“Ні, бо ми виконуємо хорошу роботу, залишаючись поза цим. Я залишаюсь поза політикою і хочу, щоб Міністерство оборони залишалося поза нею", - сказав він.

Водночас міністр наголосив, що з боку Міноборони США не було затримки допомоги для України, і відомство оцінювало надання летальної зброї Україні, ґрунтуючись на трьох речах: "Перше: наскільки це важливо для України в плані їхньої спроможності протистояти росіянам. Друге: чи достатньо Україна вирішує питання корупції. І третє: чи наші союзники в регіоні також надають безпекову підтримку Україні. Відповідь на всі три питання була “так”, тож ми підтримали надання такої допомоги”.

Як повідомлялося, раніше заступник міністра оборони України Аліна Фролова заявляла, що за поточний фінансовий рік Україна отримала від США військову допомогу на 400 мільйонів доларів, на понад 85% цієї допомоги вже укладені відповідні контракти.

Замороження військової допомоги Україні стало приводом для запуску процедури імпічменту президента США Дональда Трампа — його звинувачують у тому, що він вимагав від влади України розпочати розслідування проти Джо Байдена, ймовірного конкурента на майбутніх виборах, а в обмін на це розморозив би допомогу. У підсумку після скандалу Білий дім розморозив допомогу.

Наступного року Україна отримає від США військову допомогу щонайменше на 250 мільйонів доларів.

Фото: U.S. Department of Defence