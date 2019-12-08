Угода з МВФ відкриває двері до отримання €500 мільйонів від Євросоюзу - Маркарова

Міністр фінансів України Оксана Маркарова відзначила, що угода з Міжнародним валютним фондом дозволить отримати 500 млн євро макрофінансової допомоги з ЄС на вигідних умовах найближчими місяцями.

Про це урядовець написала у Facebook.

"Досягнення угоди з МВФ відкриває двері до отримання 500 млн євро макрофінансової допомоги з ЄС на дуже вигідних умовах найближчими місяцями", - наголосила Маркарова.

Як повідомляв Укрінформ, посол ЄС в Україні Матті Маасікас написав у Twitter, що домовленість України з МВФ про програму фінансування відкриє країні шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Президент України Володимир Зеленський у суботу провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, обговоривши умови нової програми співпраці з Фондом. За результатами бесіди сторони досягли домовленості про нову програму співпраці.