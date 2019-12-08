Завдяки новій програмі МВФ економіка зростатиме швидше - Гончарук

Голова Кабміну переконаний, що завдяки новій програмі співпраці з МВФ в Україні з'явиться більше робочих місць і відбудеться зростання зарплат.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Символічно, що Staff-Level Agreement за новою програмою підтримки з МВФ ми отримали саме в 100 днів уряду. Підтримка з боку таких великих системних інституцій - маркер довіри до країни. А отже, для нас будуть дешевші ресурси - для всього бізнесу і всіх українців це означає, що економіка зростатиме швидше, буде більше робочих місць, вищі зарплати», - підкреслив Олексій Гончарук.

Прем‘єр-міністр додав, що ресурси, які залучатиме уряд, з кожним місяцем будуть дешевшати.

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Своєю чергою міністр фінансів Оксана Маркарова висловила переконання, що нова програма співпраці з МВФ - сигнал для українського та міжнародного бізнесу, що наша країна на базі макроекономічної стабільності прискорить економічне зростання.

«На цьому шляху ми маємо повну підтримку наших офіційних фінансових партнерів», - відзначила очільниця Мінфіну.