Південна Корея й Австралія закликають Пхеньян припинити ракетні випробування

У Південній Кореї та Австралії занепокоєні випробуванням ракетного двигуна в Донгчангрі (КНДР) на минулих вихідних.

Про це заявив міністр національної оборони Південної Кореї Чон Гьон Ду, повідомляє Yonhap.

«Міністри оборони Південної Кореї та Австралії висловили глибоке занепокоєння з приводу випробувань двигунів у Північній Кореї в районі Донгчангрі та пусків балістичних ракет», - сказав міністр за підсумками зустрічі делегацій двох країн.

За його словами, Південна Корея й Австралія закликають Пхеньян «негайно припинити діяльність, яка посилює військову напругу, та активізувати зусилля разом з Південною Кореєю та США, а також міжнародною спільнотою для вирішення питань шляхом діалогу».

Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня КНДР заявила про успішне "дуже значне випробування" на ракетному полігоні Сохе. Академія національної оборони КНДР доповіла про його результати ЦК Трудової партії Північної Кореї.

Фото: Yonhap