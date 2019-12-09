США не відмовляться навчати іноземних військових, але процедуру переглянуть

Пентагон перегляне процес перевірки й допуску іноземних військових до програм навчання в США після того, як офіцер із Саудівської Аравії зчинив стрілянину на базі у Флориді.

Про це міністр оборони США Марк Еспер заявив в інтерв'ю Fox News.

"Я попросив розпочати перегляд наших процедур щодо перевірки іноземних громадян, які приїжджають (за програмами підготовки військових – ред.) до Сполучених Штатів. Наскільки я розумію, зараз їх перевіряють Державний департамент, міністерство внутрішньої безпеки, а також ми. Я хочу переконатися, що ці процедури є повноцінними й достатніми", - зазначив Еспер.

При цьому він підкреслив, що при забезпеченні всіх належних умов такі програми обміну життєво важливі для інтересів національної безпеки США.

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"Можливість залучати іноземних студентів, щоб вони навчалися з нами, є важливою у плані побудови довгострокових відносин, які гарантують нам більшу безпеку", - підкреслив глава оборонного відомства США.

У цьому зв'язку він підтвердив, що американська сторона не відмовлятиметься від програм навчання іноземних військових.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю на авіабазі ВМС США в Пенсаколі, штат Флорида, сталася стрілянина, внаслідок чого загинули троє осіб. Нападника - курсанта із Саудівської Аравії - застрелили поліцейські. У зв'язку з інцидентом для допиту затримали шістьох громадян цієї близькосхідної країни.

У ФБР заявили, що розцінюють цю стрілянину як акт тероризму