На базі американських ВМС - стрілянина, щонайменше двоє загиблих

Щонайменше двоє людей загинуло і більше десяти осіб зазнали поранень через стрілянину, що сталася в п'ятницю на базі ВМС США у Флориді.

Про це повідомляє телеканал ABC News.

"Двоє людей загинули, включаючи нападника, внаслідок інтенсивної стрілянини на військово-морській базі в місті Пенсакола, штат Флорида", - повідомили правоохоронці.

Як уточнюється, інцидент стався в п'ятницю вранці за місцевим часом. На місце стрілянини прибули представники ФБР та Агентства з контролю за обігом алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин.

Водночас, як повідомили правоохоронці, "невідома кількість людей" дістала поранення під час інциденту. Повідомляється про щонайменше дев'ять госпіталізованих до бабтистської лікарні в Пенсаколі, ще невизначена кількість пацієнтів доправлені до міського травматологічного центру.

Вхід та вихід на військову базу залишаються заблокованими.

Розслідування триває.