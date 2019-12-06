На базі американських ВМС - стрілянина, щонайменше двоє загиблих
Про це повідомляє телеканал ABC News.
"Двоє людей загинули, включаючи нападника, внаслідок інтенсивної стрілянини на військово-морській базі в місті Пенсакола, штат Флорида", - повідомили правоохоронці.
Як уточнюється, інцидент стався в п'ятницю вранці за місцевим часом. На місце стрілянини прибули представники ФБР та Агентства з контролю за обігом алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин.
Водночас, як повідомили правоохоронці, "невідома кількість людей" дістала поранення під час інциденту. Повідомляється про щонайменше дев'ять госпіталізованих до бабтистської лікарні в Пенсаколі, ще невизначена кількість пацієнтів доправлені до міського травматологічного центру.
Вхід та вихід на військову базу залишаються заблокованими.
Розслідування триває.