Стрілянина на базі США в Перл-Гарборі: загинули двоє, нападник застрелився

Щонайменше двоє людей загинули, ще одна людина отримала поранення, коли бойовик відкрив вогонь на об'єднаній базі США Гікам поблизу Перл-Гарбора на Гаваях.

Про це повідомляє Independent.

"Ми отримали підтвердження, що дві людини загинули, а одна знаходиться у стабільному стані в місцевій лікарні. Я також можу повідомити, що стрілок, який попередньо був ідентифікований як діючий військовослужбовець флоту на підводному човні USS Columbia, також загинув від вогнепального поранення, яке наніс собі власноруч", - заявив контр-адмірал Роберт Чедвік.

Як зазначається, загиблі та постраждалий є цивільними працівниками Міністерства оборони США.

Прессекретар Білого дому заявив, що президента США Дональда Трампа поінформували про стрілянину, ситуацію тримають під контролем.

Як повідомляв Укрінформ, командування бази заявило в Twitter, що підрозділи безпеки Об'єднаної бази в Перл-Гарборі відреагували на інформацію про стрілянину. Інцидент стався близько 14:30 за місцевим часом. Через пригоду, пов'язану з безпекою, доступ на територію Об'єднаної бази на певний час закрили.

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Інцидент стався за три дні до меморіальних заходів річниці масштабної атаки Японії на Перл-Гарбор. Об'єднана база розміщує на своїй території частини Військово-повітряних сил та Військово-морських сил США.

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