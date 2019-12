На військовій базі США в Перл Харборі сталася стрілянина

За попередніми повідомленнями, є поранені.

"Підрозділи безпеки Об'єднаної бази в Перл Харборі відреагували на повідомлення про стрілянину на території морській верфі Перл Харбор. Інцидент стався близько 14:30 (за місцевим часом – ред.). Через пригоду, пов'язану з безпекою, доступ/ворота на територію Об'єднаної бази закриті", - зазначається в офіційному Twitter-повідомленні командування бази.

JBPHH security forces have responded to a reported shooting at the Pearl Harbor Naval Shipyard. The incident occurred at approximately 2:30 p.m. Due to the ongoing security incident, access/gates to #JBPHH are closed. We will update when we have further information. pic.twitter.com/6uZulGOUTx