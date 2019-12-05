На військовій базі США в Перл Харборі сталася стрілянина

На об'єднаній військовій базі США в Перл Харборі стався інцидент із застосуванням вогнепальної зброї.

За попередніми повідомленнями, є поранені.

"Підрозділи безпеки Об'єднаної бази в Перл Харборі відреагували на повідомлення про стрілянину на території морській верфі Перл Харбор. Інцидент стався близько 14:30 (за місцевим часом – ред.). Через пригоду, пов'язану з безпекою, доступ/ворота на територію Об'єднаної бази закриті", - зазначається в офіційному Twitter-повідомленні командування бази.

JBPHH security forces have responded to a reported shooting at the Pearl Harbor Naval Shipyard. The incident occurred at approximately 2:30 p.m. Due to the ongoing security incident, access/gates to #JBPHH are closed. We will update when we have further information. pic.twitter.com/6uZulGOUTx — Joint Base Pearl Harbor-Hickam (@JointBasePHH) December 5, 2019

В іншому дописі, розміщеному через півгодини, повідомляється, що доступ до військової бази розблокований.

За інформацією CNN, пострілів було кілька. Медичний центр в Гонолулу підтвердив, що отримав одного пацієнта внаслідок стрілянини. Деталі уточнюються.

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Інцидент стався за три дні до меморіальних заходів річниці масштабної атаки Японії на Перл Харбор. Об'єднана база розміщує на своїй території частини Військово-повітряних сил та Військово-морських сил США.