На військовій базі США в Перл Харборі сталася стрілянина
За попередніми повідомленнями, є поранені.
"Підрозділи безпеки Об'єднаної бази в Перл Харборі відреагували на повідомлення про стрілянину на території морській верфі Перл Харбор. Інцидент стався близько 14:30 (за місцевим часом – ред.). Через пригоду, пов'язану з безпекою, доступ/ворота на територію Об'єднаної бази закриті", - зазначається в офіційному Twitter-повідомленні командування бази.
JBPHH security forces have responded to a reported shooting at the Pearl Harbor Naval Shipyard. The incident occurred at approximately 2:30 p.m. Due to the ongoing security incident, access/gates to #JBPHH are closed. We will update when we have further information. pic.twitter.com/6uZulGOUTx— Joint Base Pearl Harbor-Hickam (@JointBasePHH) December 5, 2019
В іншому дописі, розміщеному через півгодини, повідомляється, що доступ до військової бази розблокований.
За інформацією CNN, пострілів було кілька. Медичний центр в Гонолулу підтвердив, що отримав одного пацієнта внаслідок стрілянини. Деталі уточнюються.
Інцидент стався за три дні до меморіальних заходів річниці масштабної атаки Японії на Перл Харбор. Об'єднана база розміщує на своїй території частини Військово-повітряних сил та Військово-морських сил США.