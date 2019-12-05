На військовій базі США в Перл Харборі сталася стрілянина

На військовій базі США в Перл Харборі сталася стрілянина

Укрінформ
На об'єднаній військовій базі США в Перл Харборі стався інцидент із застосуванням вогнепальної зброї.

За попередніми повідомленнями, є поранені.

"Підрозділи безпеки Об'єднаної бази в Перл Харборі відреагували на повідомлення про стрілянину на території морській верфі Перл Харбор. Інцидент стався близько 14:30 (за місцевим часом – ред.). Через пригоду, пов'язану з безпекою, доступ/ворота на територію Об'єднаної бази закриті", - зазначається в офіційному Twitter-повідомленні командування бази. 

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В іншому дописі, розміщеному через півгодини, повідомляється, що доступ до військової бази розблокований.

За інформацією CNN, пострілів було кілька. Медичний центр в Гонолулу підтвердив, що отримав одного пацієнта внаслідок стрілянини. Деталі уточнюються. 

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Інцидент стався за три дні до меморіальних заходів річниці масштабної атаки Японії на Перл Харбор. Об'єднана база розміщує на своїй території частини Військово-повітряних сил та Військово-морських сил США.

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