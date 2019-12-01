У Новому Орлеані - стрілянина, є поранені

У США внаслідок стрілянини в Новому Орлеані зазнали поранень десятеро осіб.

Про це повідомляє CNN.

"За даними поліції, щонайменше 10 людей отримали поранення, 2 з яких перебувають у критичному стані", - йдеться у повідомленні.

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Стрілянина сталася о 03.30 ночі за місцевим часом у туристичному та діловому центрі Нового Орлеану. У поліції повідомили про одного затриманого на місці події. Наразі невідомо, чи це саме та людина, що влаштувала стрілянину.

Фото: Rilwan Balogun