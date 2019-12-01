У Новому Орлеані - стрілянина, є поранені
Укрінформ
У США внаслідок стрілянини в Новому Орлеані зазнали поранень десятеро осіб.
Про це повідомляє CNN.
"За даними поліції, щонайменше 10 людей отримали поранення, 2 з яких перебувають у критичному стані", - йдеться у повідомленні.
Стрілянина сталася о 03.30 ночі за місцевим часом у туристичному та діловому центрі Нового Орлеану. У поліції повідомили про одного затриманого на місці події. Наразі невідомо, чи це саме та людина, що влаштувала стрілянину.
Фото: Rilwan Balogun