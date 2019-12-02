У Штатах батько застрелив родину і наклав на себе руки
Про це повідомляє CBS Minnesota.
“Правоохоронці у Міннесоті розслідують стрілянину, яка сталася у неділю вранці й схожа на вбивство-самогубство, внаслідок чого загинуло четверо людей, включаючи двох дітей”, - йдеться у повідомленні.
Поліцейські вважають, що батько спочатку застрелив своїх дружину й двох дітей, а потім здійснив суїцид у власному будинку.
Зазначається, що поліцейські прибули до будинку після того, як сусід почув кілька пострілів. Спочатку силовики побачили двох дітей з кульовими пораненнями, а після кількагодинних перемовин із чоловіком, коли вони зайшли вже всередину приміщення, були виявлені тіла жінки та самого батька родини.
Згідно з документами суду, чоловік був зі своєю дружиною у процесі розлучення.