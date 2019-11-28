На Філіппінах у коледжі вибухнула граната: загинув поліцейський, 10 студентів поранені

У філіппінський провінції Східний Місаміс всередині одного з коледжів вибухнула граната, внаслідок чого загинув поліцейський, а 10 студентів зазнали поранень.

Про це повідомляє Manila Bulletin.

«Сержант поліції загинув, а 10 студентів коледжу Інітао в провінції Східний Місаміс отримали поранення у четвер внаслідок вибуху гранати у приміщенні навчального закладу», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік, який кинув гранату, був застрелений на місці правоохоронцями. Поліція прибула до коледжу після повідомлення про те, що чоловік у приміщенні закладу створює проблеми.

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Наразі особа нападника й далі залишається не ідентифікованою. Обставини та причини інциденту з’ясовуються.