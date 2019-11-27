У Техасі стався потужний вибух на хімзаводі

У Техасі стався потужний вибух на хімзаводі

Укрінформ
Зранку в середу в американському штаті Техас стався потужний вибух на одному з хімзаводів.

Про це повідомляє AFP.

«Вибух на хімічному заводі в Техасі зранку цієї середи викинув у небо величезну вогняну кулю, а також спричинив обов’язкову евакуацію жителів прилеглих до заводу районів», - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався на заводі в Порт Нечез неподалік міста Г’юстон.

Місцеві жителі розповідають, що прокинулися «серед битого скла, опалих шматків стелі та вибитих дверей».

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Повідомляється наразі про трьох легкопоранених осіб. Інформація про смертельні випадки відсутня. Госпіталізованого при цьому двох осіб. Для людей, які змушені покинути свої оселі, влаштовано притулок у місцевій церкві.

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