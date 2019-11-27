У Техасі стався потужний вибух на хімзаводі

Зранку в середу в американському штаті Техас стався потужний вибух на одному з хімзаводів.

Про це повідомляє AFP.

«Вибух на хімічному заводі в Техасі зранку цієї середи викинув у небо величезну вогняну кулю, а також спричинив обов’язкову евакуацію жителів прилеглих до заводу районів», - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався на заводі в Порт Нечез неподалік міста Г’юстон.

Місцеві жителі розповідають, що прокинулися «серед битого скла, опалих шматків стелі та вибитих дверей».

Повідомляється наразі про трьох легкопоранених осіб. Інформація про смертельні випадки відсутня. Госпіталізованого при цьому двох осіб. Для людей, які змушені покинути свої оселі, влаштовано притулок у місцевій церкві.