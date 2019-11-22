На Павлоградському хімзаводі - критична ситуація з утилізацією ракетного палива

Програма утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет SS-24 (РС-22 за радянською термінологією) на Павлоградському хімічному заводі була розрахована до кінця 2019 року.

Однак через відсутність фінансування не утилізували все паливо, і нині на заводі зберігаються ще 38 балістичних ракет, що містять понад 1800 тонн ракетного палива.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили на Павлоградському хімічному заводі.

«У нас залишилося 38 ступенів балістичних ракет, у кожній міститься по 50 тонн паливної суміші. Кожна з них контролюється, однак вже не управляється, оскільки паливо старе. І при утилізації або при зберіганні може виникнути несанкціонована ситуація, аварія. У разі, якщо щось станеться тільки з одним спорядженим корпусом ракетного двигуна, в атмосферу може статися викид понад 1,84 млрд літрів токсичних речовин. Створюється реальна загроза для жителів Павлограда, сіл і міст із загальною кількістю жителів понад 4,8 млн осіб», - зазначив директор з програм утилізації ракетного палива Павлоградського хімзаводу Володимир Львов.

За словами заступника начальника цеху з технологій Валерія Іванова, зберігання хвостових корпусів ракет вимагає значних коштів, адже на складах, де вони знаходяться, встановлено чіткий контроль за температурою та вологістю, дотримання якого коштує чималих коштів.

Спеціалісти заводу ще на початку року підготували зміни до «Програми з утилізації» та направили їх до Державного космічного агентства, однак програму досі не затвердили.

На заводі кажуть, що для повної утилізації твердого ракетного палива, що міститься на їх складах, потрібно ще два роки, але гарантійні терміни його зберігання скінчилися майже 20 років тому.

Мешканці Павлограда також занепокоєні ситуацією з утилізацією палива і створили петицію до Президента України з проханням затвердити зміни у Програмі та виділити необхідне фінансування.

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Як повідомлялося, у 1997 році було ухвалено державну програму утилізації міжконтинентальних балістичних ракет SS-24 у рамках виконання договору «Старт-1» щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь, згідно з якою Україна взяла на себе зобов'язання про без'ядерний статус і ліквідацію стратегічних наступальних озброєнь. Після знищення шахтних пускових установок, розформування 43-ї ракетної армії та розбирання ракет, ступені ракет із твердим ракетним паливом залишилися на зберіганні в Павлограді.

У 2004-му Україна прийняла рішення фінансувати програму утилізації самостійно.

Україна стала другою країною у світі, здатною, маючи промислову установку з переробки твердого ракетного палива, вилучати й утилізувати до 2 тисяч тонн на рік твердого ракетного палива. А технологій, які дозволяють утилізувати тверде ракетне паливо, що міститься в ракетах SS-24, не має жодна країна у світі.

На Павлоградський хімзавод привезли майже 5 тис. тонн твердого ракетного палива, яке містилося в 163 корпусах двигунів ракет. Наразі тут утилізовано понад 3 тис. тонн.

На сьогоднішній день державне підприємство «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» одне із провідних підприємств в Україні по виробництву вибухових речовин, сумішних твердих ракетних палив і виробів з ними, буро-вибухових робіт, утилізації різних видів боєприпасів, непридатних для зберігання та використання, твердого ракетного палива, проведенню наукових досліджень в області розробки високоенергетичних матеріалів і виробів, розробки технології виготовлення і утилізації вибухових матеріалів і виробів, проєктуванню і конструюванню процесів і обладнання для виробництва та утилізації вибухопожежонебезпечних матеріалів та виробів, процесів і нестандартного обладнання для виробництва полімерних та композиційних матеріалів.