Комітет Ради рекомендує ухвалити проєкт щодо ввезення пестицидів в Україну

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендує парламенту ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №2289 “Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про пестициди та агрохімікати" щодо ввезення пестицидів на митну територію України”.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому законопроєкт щодо ввезення пестицидів на митну територію”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, метою проєкту є удосконалення окремих положень щодо регулювання завезення та застосування в Україні незареєстрованих пестицидів, використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, надання можливості застосування, зберігання, торгівлі, рекламування та перевезення залишків препаратів протягом двох років після завершення терміну їх реєстрації.

“Законопроєктом пропонується вилучити норму, відповідно до якої, обов’язковою умовою завезення та застосування в Україні дослідних партій пестицидів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, є документальне підтвердження їх державної реєстрації в країні, де вони виробляються, а також дозволити не лише використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, але й їх застосування, зберігання, торгівлю, рекламування та перевезення”, - повідомляється в Інформуправлінні Апарату ВР.

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Наголошується, що ухвалення законопроєкту дозволить забезпечити українським аграріям можливість використовувати передові технології захисту рослин, збільшити врожайність сільськогосподарських культур та унеможливить зловживанням з боку контролюючих органів під час проведення планових перевірок щодо дотримання законодавства у сфері захисту рослин.