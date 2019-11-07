На Херсонщині розпочалися роботи з вивезення 110 тонн непридатних до використання отрутохімікатів, що залишились з радянських часів – їх вивезуть для утилізації у Францію.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Спочатку вивозитимуть застарілі отрутохімікати, що знаходяться на складі агрофірми-радгоспу «Білозерський» (с. Дніпровське Білозерського району). Пестициди тут зберігають у металевих діжках на піддонах.

«Це небезпечний спадок, що залишився з радянських часів, відходи першого класу небезпеки, на цьому складі їх орієнтовно 60-65 тонн», - розповідає директорка компанії-субпідрядника Sigmas ecology, що займається перезатаренням та завантаженням відходів, Катерина Ісаєва.

Вона запевняє, що про безпеку під час транспортування пестицидів подбали. Працівники компанії мають відповідний досвід роботи. Пестициди перемістять у сертифіковану тару, їх будуть завантажувати у автотранспорт, що також має відповідні дозволи на перевезення таких вантажів, потім отрутохімікати доправлять у порт Одеси, а звідти вони вже дістануться Франції морським транспортом. У Франції їх спалять у високотемпературних печах.

Пестициди з Херсонщини вивозять на утилізацію до Франції / Фото: Ірина Староселець, Укрінформ

На місці працює представник французької компанії Філіп Мюза – його завдання провести аналіз хімічних речовин у діжках на складі, аби визначити, чи ці пестициди можна утилізувати.

Знаковою вважає цю подію директор департаменту екології та природних ресурсів ОДА Юрій Попутько.

«Кошти виділені з обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища. Гроші ми акумулювали з 2015 року. Були скептики, ті, що казали, давайте перезатарювати. Наша позиція, що єдиний шлях – це повна утилізація через транскордон на підприємствах в інших державах. Сьогодні ми можемо сказати, що більше 6 млн гривень нам вдалося закумулювати, ми провели тендер, була обрана фірма-переможець, яка починає сьогодні роботу з перезатарення для подальшого вивезення пестицидів на утилізацію у Францію», - зазначив Попутько.

З цієї локації вивозиться близько 65 тонн, ще близько 44 тонни будуть вивозитися з відкритого майданчика в районі роз’їзду «Срочний», 504 км, на території Федорівської сільської ради.

Загалом на Херсонщині орієнтовно зберігаються 1880 тонн застарілих пестицидів. Для того, щоб повністю їх позбутися, відправивши на утилізацію, власних коштів в області не вистачить. Адже наповненість обласного екологічного фонду – 4, - 4,5 млн гривень на рік, каже директор департаменту екології та природних ресурсів ОДА.

Тому на Херсонщині сподіваються на співфінансування з екологічного загальнодержавного фонду.

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Вивезення пестицидів на утилізацію за кордон нині відбувається після довгої перерви – востаннє їх вивозили у 2013 році, розповідає голова обласної організації партії Зелених України Володимир Шелудько. Він вважає, що найбільш критична ситуація з отрутохімікатами склалася в районі роз’їзду «Срочний», 504 км. «Все тече у водоносні горизонти», - каже екоактивіст.

За його словами, після «смерті» колгоспів та радгоспів отрутохімікати, що лишалися, перезатарили у залізобетонні діжки. Таким чином, з 2001 року на території області з’явилося 3 склади з застарілими пестицидами: 504 км - роз’їзд «Срочний», станція Рикове (колишні Партизани) Генічеського району і селище Мирне Каланчацького району.

«В Україні, за заявою колишнього міністра екології Остапа Семерака, 8 тисяч тонн такої отрути, і з них близько 2 тисяч тонн на землі Херсонщини. Четверта частина українського «запасу» - це в області», - каже Шелудько.

Для утилізації пестицидів, які нині є на території області потрібно близько 150-160 млн гривень, розповів кореспонденту Укрінформу заступник голови облдержадміністрації Сергій Козир. За його словами, область вже звернулася до Мінекології для того, щоб залучити відповідні кошти за рахунок державних програм.

Як повідомляв Укрінформ, планується, що до 15 грудня з Херсонщини вивезуть 110 тонн непридатних до використання отрутохімікатів, що наразі знаходяться на території Білозерського району. Вартість цих послуг становить 6 528 200 грн. Договір підписаний 25 жовтня 2019 року між департаментом та С.І. ГРУП ЛТД. Фінансування буде здійснюватися за рахунок обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища.