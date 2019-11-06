Загибель риби на Херсонщині: голова ОДА не виключає диверсію

На Херсонщині визнали надзвичайною подією ситуацію з масовою загибеллю риби у Дніпровсько-Бузькому лимані, на території кар’єру Херсонського морського торговельного порту, що трапилася 3 листопада. Наразі вивчають, що могло її спричинити – техногенна, природна причини чи навіть диверсія.

Про це йшлося на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Визнати: на території Херсонської області виникла надзвичайна подія, пов’язана з масовою загибеллю риби», - зазначив на засіданні заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан.

За інформацією представників рибоохоронного патруля, за попередніми розрахунками, загинуло 1 млн 932 тисяч особин риби, збитки становлять близько 582 млн гривень.

Фахівці, що брали участь у засіданні, визнали, що риба загинула від асфіксії (внаслідок нестачі кисню), проте вони не могли одностайно визначитися, що саме спричинило таку ситуацію.

«Причини збільшення рівня (аміаку та сірководню у воді – ред.) обговорюються. Ви чули дискусії про те, чи може це бути спричинено роботою кар’єру, чи може це бути спричинено, наприклад, викидом пестицидів, чи може це бути спричинено природними явищами… Я попросив всіх, хто має додаткову інформацію, або, можливо, був свідком подій, хто може допомогти у розслідуванні цієї справи, надавати таку інформацію поліції і робочій групі, що була створена за результатами засідання комісії», - зазначив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв на брифінгу за результатами засідання регіональної комісії ТЕБ та НС.

Він додав, що якщо причиною загибелі риби став викид пестицидів, то це може бути й диверсією.

Порушена кримінальна справа, розслідування веде Нацполіція.

До кінця листопада робоча група має надати всі остаточні висновки на розгляд наступного засідання комісії.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині у Голопристанському районі, на території кар’єру Херсонського морського торговельного порту, де добувають пісок, загинуло, за попередньою інформацією, близько 2 млн особин риби. За фактом масової загибелі риби у Голопристанському районі на Херсонщині поліція відкрила кримінальне провадження.