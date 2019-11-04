Масова загибель риби на Херсонщині: поліція відкрила справу

"Вчора після опівдня в Голопристанському районі патруль рибоохорони в акваторії Дніпро-Бузького лиману виявив замор риби у великій кількості. За приблизними підрахунками загинуло понад півтора мільйона особин різних видів риб", - зазначили у відділі комунікації.

Як повідомив заступник керівника обласного главку поліції Микола Вербицький, за даним фактом слідчими Голопристанського відділення поліції в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 242 Кримінального кодексу України «Порушення правил охорони вод».

Наразі призначене проведення необхідних експертиз повітря, води та грунту. Дослідження проводитимуть спеціалісти-екологи з Одеської області. У разі підтвердження порушення правил охорони вод винним особам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині, у Голопристанському районі, на території кар’єру Херсонського морського торговельного порту, де добувають пісок, загинуло, за попередньою інформацією, більше 2 млн особин риби.