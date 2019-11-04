На Херсонщині загинуло понад 2 мільйони особин риби

«За попередньою інформацією, більше 2 млн особин риби загинуло. На сьогодні це ще не остаточна цифра, будуть підраховуватися збитки, заподіяні навколишньому середовищу», - зазначив Попутько.

За його словами, на місці події працювали представники департаменту, екологічної інспекції Чорного моря, слідчо-оперативна група Голопристанського відділення поліції.

Було відібрані проби води, їх доправляють в Одесу для проведення лабораторних досліджень. Попередньо розглядається версія того, що під час робіт у кар’єрі був підірваний пласт піску на глибині, і вийшов сірководень, що спричинило мор риби.

«Оскільки риба з лиману (Дніпровсько-Бузького лиману – ред.) заходить на зимівлю саме у такі місця, там, де є глибини, на жаль, така ситуація», - каже Попутько.

Як зазначив директор департаменту екології та природних ресурсів ОДА, на території кар’єру відчувається сильний запах сірководню, а за територією - ні.

Також він зазначив, що для з’ясування причин того, що спричинило масову загибель риби, необхідно залучити представників Держпраці, оскільки є підозра, що був порушений процес видобування піску. Він також наголосив на необхідності проведення моніторингу місцевих ринків Держпродспоживслужбою, щоб не допустити продажу загиблої риби, оскільки місцеві мешканці їдуть на місце мору збирати рибу.

Читайте також: На Херсонщині шукають винних у масовій загибелі риби у Дніпрі

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв доручив зібрати комісію ТЕБ і НС щодо цієї ситуації.

"Я вважаю, що це надзвичайна подія... Якщо ми зараз працюємо над тим, щоб зариблювати наші природні водойми і допускаємо такі дії, то ми щось робимо неправильно", - зазначив Гусєв.

Як повідомляв Укрінформ, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв доручив розібратися у ситуації з масовою загибеллю риби неподалік Херсонського морського торговельного порту. В ОДА повідомили про загибель плоскирки, коропа, тарані.

Фото: www.facebook.com/Сергій Козир