На Херсонщині шукають винних у масовій загибелі риби у Дніпрі

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв доручив розібратися у ситуації з масовою загибеллю риби у Дніпрі неподалік Херсонського морського торговельного порту.

Про це повідомляється на сторінці Гусєва у Facebook.

«З’явилась інформація про мор риби в Дніпрі неподалік Херсонського морського торговельного порту», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що очільник області дав доручення заступнику Сергію Козиру спільно з департаментом екології ОДА невідкладно розібратись у ситуації - із залученням природоохоронних і правоохоронних органів.

Читайте також: На Житомирщині у річці Уж масово загинула риба

Юрій Гусєв наголосив, що винних у масовій загибелі риби буде притягнуто до відповідальності, аби унеможливити такі ситуації у майбутньому.