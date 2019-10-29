На Житомирщині у річці Уж масово загинула риба

У річці Уж на Житомирщині виявили понад 56 тисяч загиблих карасів та риби інших порід. Причина масового мору риби наразі встановлюється.

Про це інформує Житомирський рибоохоронний патруль у Facebook.

«До Управління Державного агентства рибного господарства у Житомирській області 28 жовтня надійшло повідомлення про загибель риби на р.Уж за межами с. Немирівка Коростенського району… Під час обстеження зафіксовано 53 667 екз. загиблої риби, серед якої 53 613 екз. карася, 18 екз. краснопірки, 36 екз. окуня», - йдеться у повідомленні.

На місці події працювала комісія з представників Житомирського рибоохоронного патруля, Держекоінспекції Поліського округу, обласного управління Держпродспоживслужби та Коростенської міськради.

Фахівці склали акт обстеження берегової лінії ріки Уж та взяли проби води і зразки загиблої риби, аби встановити причини інциденту.