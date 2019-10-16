У Дніпро випустили 5 тонн білого амура, коропа та білого товстолобика

До водойми Каховського та Дніпровського водосховищ в межах Запорізької області у середу, 16 жовтня, випустили 5 тонн риби.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні стартували заходи із зариблення Дніпра. Ми випустили 200 тисяч штук коропа, білого амура та білого товстолобика. Середня вага одного екземпляра становить 25 грамів. Загалом цього року до Каховського та Дніпровського водосхвища було випущено близько 35 тонн рослиноїдних видів риб (білий амур та білий товстолобик — ред.) та коропа», - говорить іхтіолог Запорізької рибоохорони Максим Максименко.

У Запоріжжі в Дніпро випустили 5 тонн малька / Фото: Ольга Звонарьова. Укрінформ

Молодняк риби вирощували у ДУ «Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб» у рамках загальнодержавної програми розвитку рибного господарства України.

«Вартість однієї тонни такої риби становить приблизно 50 — 60 тисяч гривень. Ми випустили сьогодні 5 тонн. Зарибок доставили у Запоріжжя за кошти громадської організації «Запорізька обласна федерація підводного полювання, дайвінгу та рибальства», - говорить віце-президент федерації Геннадій Ушаков.

Зариблення водойм Каховського та Дніпровського водосховищ у Запоріжжі / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

За його словами, на дорогу витратили близька 20 тис. гривень.

Спеціалісти зазначають, що білого товстолобика та білого амура випускають с метою очищення водойми, адже на даний час Каховське водосховище інтенсивно заростає і розроблена спеціальна програма біологічної меліорації. Наприклад, білий товстолобик на один кілограм своєї ваги поглинає 30 кг синьо-зелених водоростей.

Члени федерації підводного полювання, дайвінгу та рибалки говорять, що своїм прикладом хочуть показати іншим, що Дніпро треба відроджувати. Саме з цією метою у Запоріжжі вже кілька років поспіль проводять зариблення та підводні суботники.