В охолоджувач Слов’янської ТЕС випустили понад 2,5 тонни мальків товстолоба

У водойму-охолоджувач Слов’янської ТЕС поблизу м. Миколаївка на Донеччині випустили понад 2,5 тонни мальків товстолоба.

Про це повідомляє в соцмережі Facebook Держрибагентство України.

“Заселення риби, а це майже 97 тисяч одиниць, провели працівники підприємства Донбасрибпром. Молодняк закупили в сусідньому Лимані. У рибгоспі цей молодняк ростили близько двох років. Відтепер риба житиме у водоймі площею близько 465 гектарів. Поки вона не досягне товарного стану, а це вага 3 кг, рибалити тут не можна”, - прокоментував подію головний інспектор Держрибагентства Донецької області Дмитро Голуб.

Усього у водойми Слов'янського району планують випустити біля 300 тисяч рибин. Окрім товтолоба, це карп та білий амур.

За інформацією сайту Держрибагентства, в період з 2 по 4 жовтня у водойми Одеської, Дніпропетровської та Чернівецької області вселено понад 2,5 млн екз. цінних видів риби.

Зариблення водойм в Україні продовжується. Зокрема, 15 жовтня в районі вантажного порту м. Черкаси у Кременчуцьке водосховище буде випущено 8 000 дволіток товстолоба загальною вагою 4 000 кг.

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16 жовтня до водойм Каховського та Дніпровського водосховищ в межах Запорізької області випустять 200 тисяч екземплярів цьоголіток товстолоба, білого амура та коропа. Середня вага одного екземпляра становитиме 25 грамів.