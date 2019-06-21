Акваторії Чорного моря надаватимуть в оренду для вирощування мідій

Держрибагентство спільно з Мінагро розробили пілотний проект про надання в оренду до 15 років акваторії Чорного моря для вирощування мідій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на Держрибагентство.

“Так, Держрибагентством спільно з Мінагрополітики було розроблено проект розпорядження Кабінету міністрів України “Про надання в користування на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей аквакультури (марикультури)”. Зараз документ знаходиться на погодженні у центральних органів виконавчої влади”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у разі підписання розпорядження дасть можливість суб’єкту господарювання взяти в оренду строком на 15 років акваторію внутрішніх морських вод Чорного моря для вирощування мідій.

Для початку планується, що один із суб’єктів господарювання встановить три конструкції з вирощування мідій із подальшим їх збільшенням до 40 штук. Необхідність установлення трьох експериментальних конструкцій викликана необхідністю перевірити обраний механізм в умовах відкритого моря, оскільки взимку на прибережній території Чорного моря спостерігаються замерзання та сильні шторми.

За попередніми розрахунками, кожна установка дозволить вирощувати протягом 18 місяців близько 14 тонн мідій. Таким чином, загальна продуктивність всієї мідійної ферми після переходу на повний цикл вирощування сягатиме 300-350 тонн на рік.

“Вирощування мідій позитивно впливатиме на екологічний стан Чорного моря, оскільки вони мають природну властивість очищувати воду від шкідливих бактерій та хімічних речовин. Сподіваюсь, що після успішного старту проекту бажаючих розпочати свій бізнес у цьому напрямі стане більше і розвитку марикультури в Україні бути!” - підсумував голова Держрибагентства Ярослав Бєлов.