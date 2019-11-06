Вчені назвали шість кроків, щоб зменшити наслідки зміни клімату

Група з 11 258 вчених з 153 країн попереджає про загрозу надзвичайної кліматичної ситуації.

Про це йдеться в декларації, опублікованій у вівторок в науковому журналі BioScience.

«Вчені несуть моральне зобов'язання чітко попереджати людство про будь-які катастрофічні загрози і говорити про це. На підставі цього ми разом з більше ніж 11 000 підписантами з усього світу ясно і недвозначно заявляємо, що ця планета зіткнулася з надзвичайною кліматичної ситуацією», - пишуть Вільям Дж. Ріппл і Крістофер Вулф з Департаменту лісових екосистем і суспільства в Університеті штату Орегон.

У декларації, під якою підписалися 11 258 вчених (кліматологів, біологів, екологів та інших фахівців) з 153 країн світу, викладені шість кроків, які мають бути взяті до уваги урядами і організаціями, щоб «зменшити найгірші наслідки зміни клімату».

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Цими шістьма кроками є: зменшення обсягів видобутку викопного палива і перехід на альтернативні джерела енергії; скорочення викидів короткоживучих кліматичних забруднювачів, включаючи метан, чорний вуглець (сажу) і гідрофторвуглеці; захист і відновлення екосистеми Землі, оскільки фітопланктон, коралові рифи, ліси, савани, луки, водно-болотні угіддя, торфовища, грунти, мангрові зарості і морські трави значною мірою сприяють уловлювання атмосферного CO2; вживання в основному продуктів рослинного походження при одночасному зниженні глобального споживання продуктів тваринного походження, що не тільки може поліпшити здоров'я людей, а й значно знизити викиди парникових газів; підвищення продуктивності і стійкості населення при збереженні основних потреб і скорочення економічної нерівності; стабілізація і, в ідеалі, поступове скорочення світового населення в рамках, що забезпечують соціальну цілісність.