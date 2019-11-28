США можуть збільшити військову допомогу Україні за рахунок НАТО - CNN

Білий дім погодив з НАТО нову формулу внесків у спільний бюджет Північноатлантичного альянсу - відповідно до неї видатки американської сторони значно скоротяться.

Водночас зекономлені кошти можуть піти на оборонні програми для України та Грузії, повідомляє CNN.

"Адміністрація Трампа переходить до суттєвого скорочення свої внесків у колективний бюджет НАТО", - зазначається в публікації.

При цьому зауважується, що багато хто розцінює це як символічний крок, який ставить під сумнів прихильність Трампа до НАТО перед самітом з нагоди 70-річчя Альянсу, котрий відбудеться в Лондоні наступного тижня.

Раніше США забезпечували близько 22% прямого фінансування НАТО, що покривало видатки на утримання його штаб-квартири, на спільні інвестиції у сфері безпеки, а також на окремі військові операції. Загалом бюджет НАТО становить близько $2,5 млрд на рік, причому він відокремлений від національних оборонних бюджетів країн-членів, які мають сплачувати за згодою 2% від ВВП.

Трамп давно критикує союзників у НАТО, особливо Німеччину, за невиконання зобов'язань щодо внеску в бюджет Альянсу обумовлених 2%. Зараз цієї вимоги дотримуються лише вісім із 29 членів військового блоку. При цьому на останніх самітах Альянсу було домовлено, що всі його члени повинні досягти обумовленого рівня внесків до 2024 року.

Тим часом у штаб-квартирі НАТО заявляють, що всі союзники погодилися з новою формулою розподілу видатків, яка була узгоджена буквально в останній тиждень.

"Згідно з новою формулою, частка витрат з боку більшості європейських союзників і Канади збільшиться, а частка США знизиться. Це – важлива демонстрація прихильності союзників до Альянсу, а також справедливішого розподілу тягаря", - заявив представник НАТО.

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На цьому тлі у Пентагоні зазначають, що заощаджені кошти "допоможуть фінансувати інші зусилля США у сфері оборони й безпеки в Європі".

При цьому згадуються країни, які не є членами НАТО, - Україна та Грузія, "оскільки вони перебувають на передовій протистояння з Росією в Східній Європі", - зазначає CNN.