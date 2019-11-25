На саміті НАТО у Лондоні говоритимуть про російську загрозу

Лідери країн НАТО, які 4 грудня зустрінуться у Лондоні для відзначення 70-річниці з моменту створення Альянсу, говоритимуть, серед іншого, про російську загрозу.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Латвії Егілсом Левітсом (Egils Levits) заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми погодилися з тим, що НАТО є єдиною гарантією європейської безпеки. Наші сили запобігають конфліктам та зберігають мир, вони надсилають чіткий сигнал щодо зобов’язань НАТО перед Балтійським регіоном, на фоні нарощування військових спроможностей Росії і тенденції до її дестабілізуючої поведінки. Ми обговоримо нашу єдність та єдиний підхід до Росії на зустрічі лідерів НАТО у Лондоні наступного тижня», - зазначив Генеральний секретар НАТО.

Він нагадав, що зараз у Латвії розміщується одна з чотирьох бойових груп НАТО, які посилюють Балтійські країни й Польщу на східному фланзі Альянсу. Бойова група в Латвії під командуванням Канади включає військові підрозділи 9 країн НАТО.

«Ці сили демонструють силу трансатлантичних зобов’язань Північної Америки і Європи зберігати безпеку нашого Альянсу, а також потужність багатосторонності, коли багато країн успішно працюють разом для досягнення єдиної мети», - додав керівник Альянсу.