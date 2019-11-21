Столтенберг закликав надати Україні та Грузії "більше практичної підтримки"
Про це передає «Голос Америки».
"Я закликаю союзників надати необхідні ресурси та кадри, для того, щоб ми могли надавати їм більше практичної підтримки", – заявив Столтенберг у Брюсселі, куди на зустріч зібралися міністри закордонних справ країн НАТО.
Він наголосив на важливості підтримувати Україну та Грузію як партнерів у Чорноморському регіоні.
"НАТО збільшило свою присутність в Чорноморському регіоні за останні кілька років. Ми погодили цього квітня пакет заходів, щоб проводити більше навчань та збільшити обмін інформацією", – додав Столтенберг.
Нагадаємо: наприкінці жовтня, перебуваючи з візитом в Україні генсекретар НАТО ЄНС Столтенберг заявив, що Україна є серед найближчих союзників НАТО, і альянс цінує внесок Києва у євроатлантичну безпеку.