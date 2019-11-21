Столтенберг закликав надати Україні та Грузії "більше практичної підтримки"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликав країни-члени альянсу посилити підтримку України та Грузії.

Про це передає «Голос Америки».

"Я закликаю союзників надати необхідні ресурси та кадри, для того, щоб ми могли надавати їм більше практичної підтримки", – заявив Столтенберг у Брюсселі, куди на зустріч зібралися міністри закордонних справ країн НАТО.

Він наголосив на важливості підтримувати Україну та Грузію як партнерів у Чорноморському регіоні.

"НАТО збільшило свою присутність в Чорноморському регіоні за останні кілька років. Ми погодили цього квітня пакет заходів, щоб проводити більше навчань та збільшити обмін інформацією", – додав Столтенберг.

Нагадаємо: наприкінці жовтня, перебуваючи з візитом в Україні генсекретар НАТО ЄНС Столтенберг заявив, що Україна є серед найближчих союзників НАТО, і альянс цінує внесок Києва у євроатлантичну безпеку.