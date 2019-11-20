Генсек НАТО не коментує "українське питання" у внутрішній політиці США

Генсек НАТО Єнс Столтенберг утримався від коментарів щодо ситуації навколо «українського питання» у внутрішній політиці США та наголосив, що головною відповідальністю Альянсу у цьому контексті залишається продовження підтримки України.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання преси щодо реакції на повідомлення про обумовлений характер допомоги «однієї з країн-союзниць» на адресу України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо я буду відповідати на це, я стану частиною внутрішніх політичних дебатів, і я цього не буду робити. Тому що це може лише відволікти увагу від того, що є моєю головною відповідальністю. Союзники залишаються єдиними у наданні Україні політичної та практичної підтримки. Ми нарощуємо зусилля як у рамках НАТО, так і на двосторонній основі союзники надають допомогу, і я заохочую їх збільшувати її. Ми залишаємося солідарними з Україною», - зауважив керівник Альянсу.

У цьому контексті він наголосив на важливості невизнання незаконної анексії Криму і допомоги українцям у модернізації збройних сил та оборонних інституцій.

"Знову ж, я не є частиною внутрішніх дискусій в США", - заявив Столтенберг.