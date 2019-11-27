Меркель: НАТО зараз важливіше, ніж за часів "холодної війни"

Канцлер ФРН Ангела Меркель вважає НАТО не менш важливим сьогодні, ніж 30 років тому.

Темі північноатлантичного альянсу вона присвятила значну частину свого виступу 27 листопада під час загальних дебатів у Бундестазі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Збереження (утримання) НАТО для нас сьогодні важливіше, ніж у часи холодної війни, або принаймні настільки ж важливе, як і під час холодної війни», - заявила вона.

За словами канцлера, наразі Європа не може захищатися самотужки, а має покладатися на трансатлантичний союз.

«Ми бачимо кожного дня нові гібридні загрози, зокрема і з боку Росії», - заявила Меркель, говорячи про країни Балтії та німецьких солдатів, розташованих там.

Меркель нагадала про 2014 рік, про «анексію Криму Росією і вторгнення на сході України» та наступні рішення НАТО сконцентруватися на безпеці в умовах, коли напади відбуваються на її кордонах. Саме тоді країни-члени зобов’язалися підвищити оборонні витрати до 2% ВНП, і Німеччина з того часу «рухається в тому напрямку». Бюджетом на наступний рік на цю статтю передбачено 1,42%, зауважила канцлер, нагадавши, що на момент саміту в Уельсі цифра становила 1,18%. До 2024 року показник буде доведений до 1,5%, а 2% - до початку 2030-х.

Глава уряду впевнена, що Німеччина зобов'язана брати на себе більше відповідальності за НАТО, працювати над єдністю НАТО. В цьому контексті Меркель зазначила, що хоча Туреччина і є «важким партнером», вона обов'язково повинна утримуватися в альянсі з геостратегічних причин.